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Владимирские чиновники фактически обрекли на смерть двух маленьких детей

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Во Владимирской области чиновники буквально обрекли на медленную и мучительную смерть двух малолетних детей, страдающих редким генетическим заболеванием, которое затрагивает почти все органы.

Речь идет о маленьких Марии и Захаре Пучковых. Мария заболела, когда ей исполнилось три года. Позже аналогичный диагноз поставили ее младшему брату. Девочке, к сожалению, уже ничем помочь невозможно, ее жизнь теперь навсегда будет зависеть от родителей. А вот у Захара шанс еще есть. Правда, для того, чтобы поправиться, мальчику необходимо дорогостоящее лекарство.

«Пока Захар здоровый. Были в Москве на консилиуме. Назначена церлипоназа альфа по жизненным показаниям, он должен всю жизнь принимать ее», — приводит РЕН ТВ слова матери Захара Оксаны Пучковой.

Годовой курс лечения данным препаратом стоит порядка 48 миллионов рублей. Раньше это лекарство приобретал местный департамент здравоохранения. Но сейчас чиновники отказываются его покупать, ссылаясь на то, что не могут приобретать незарегистрированные лекарства.

Это неправда. Да, тратить деньги из федерального бюджета на незарегистрированные лекарства нельзя. Это законом запрещено. А вот что касается региональных бюджетов, таких законов нет, — рассказала председатель правления центра экспертной помощи «Дом редких» Анастасия Татарникова.

Родители Марии и Захара подали на департамент здравоохранения Владимирской области в суд. В августе процесс завершился. Суд обязал департамент купить жизненно необходимое лекарство для Захара.

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