В Люберцах грузовик врезался в пешеходный мост
- 24 сентября 2019, 15:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В районе подмосковных Люберец грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, в результате чего сдвинул его.
«Сейчас мост закрыт для пешеходов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.
Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел на 25-м километре трассы М-5 «Урал», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что тягач с цистерной врезался в одну из опор надземного перехода на третьем километре А-107 в районе подмосковного города Селятино.
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