В Люберцах грузовик врезался в пешеходный мост

В районе подмосковных Люберец грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, в результате чего сдвинул его.

«Сейчас мост закрыт для пешеходов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел на 25-м километре трассы М-5 «Урал», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что тягач с цистерной врезался в одну из опор надземного перехода на третьем километре А-107 в районе подмосковного города Селятино.