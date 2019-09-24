найти ×
   
  • USD -0.24
    63.71
  • EUR -0.26
    70.02
СохранитьСохранено0
×

204245

В Люберцах грузовик врезался в пешеходный мост

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В районе подмосковных Люберец грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, в результате чего сдвинул его.

«Сейчас мост закрыт для пешеходов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел на 25-м километре трассы М-5 «Урал», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что тягач с цистерной врезался в одну из опор надземного перехода на третьем километре А-107 в районе подмосковного города Селятино.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12026354читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

9011314читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь21 августа

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

1012035читать позжечитаю позже