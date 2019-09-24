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Прокуратура просит не наказывать жительницу Котласа за слова о губернаторе

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Прокуратура Архангельской области попросила отменить постановление судов о штрафе продавщице из Котлоса Светлане Бакшеевой за нарушение закона об оскорблении институтов государственной власти. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

Протокол на Бакшееву составили за комментарий в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Женщина достаточно резко высказалась в адрес губернатора региона Игоря Орлова, назвавшего протестующих природозащитников «шелупонью». В итоге её оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что суды двух инстанций, принявшие решения о наказании для Светланы Бакшеевой, ошибочно сочли губернатора Орлова «объектом административного правонарушения».

Напомним, что закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Ранее в Общественной палате РФ призвали региональных чиновников не приравнивать себя к госсимволам и не использовать закон об оскорблении общества и государства для борьбы со своими оппонентами.

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