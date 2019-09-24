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Бочаров официально возглавил Волгоградскую область во второй раз

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Избранный на второй срок губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как заявил Бочаров журналистам после инаугурации, он намерен продолжать работать на посту главы региона в единой команде с местными жителями и общественными организациями.

«Главная задача — дальнейшее повышение качества жизни жителей области и создание условий для перспективного развития нашего региона», — сказал Бочаров.

Избирательная кампания была достаточно сложной, — отметил в интервью «Ридусу» директор Института новейших государств Алексей Мартынов. —  Многие эксперты давали пессимистичный прогноз о возможности избрания Бочарова в первом туре. Более того, мы слышали массу разговоров о том, что он вообще не сможет избраться на второй срок. Однако все эти эксперты были посрамлены. Жители Волгоградской области, несмотря на определенный скепсис и достаточно большое количество проблем в регионе, все-таки выбрали Бочарова.

«Конечно, накопившиеся в Волгоградской области проблемы очень сложно решить за один губернаторский срок. Но Андрею Бочарову многое удалось. Им были запущены весьма важные проекты по повышению уровня и качества жизни. Поэтому избиратели решили поддержать Бочарова, а не кого-то еще», — заключил эксперт.

Выдвинутый партией «Единая Россия» Андрей Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области с результатом в 76,81% голосов. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем -- Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%), передает ТАСС.

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