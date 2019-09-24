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Почему мы забываем сны

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Команда японских ученых выяснила, почему мы чаще всего забываем сны сразу же после пробуждения. Также специалисты разобрались, почему некоторые сны навсегда остаются в нашей памяти.

Для этого ученые обратились к лабораторным крысам и проследили, как их мозг реагирует на различные сны. Особое внимание специалисты уделили клеткам в области гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций.

Поясняется, что в этой области расположена группа клеток, ответственная за меланин. Именно он контролирует наш аппетит и фазу быстрого сна.

В мозге мыши инъекцией активировали группу МСН-клеток, чтобы посмотреть, как грызуны будут запоминать сны. Оказалось, что сновидения оставались в памяти, когда нейроны MCH были отключены во время фазы быстрого сна. Результаты говорят о том, что МСН-нейроны активно помогают мозгу забыть неважную информацию.

Таким образом, активная деятельность этой группы клеток не позволяет хранить сновидения в гиппокампе. По этой причине люди забывают о снах.

Авторы исследования заключают, что процессы в мышином мозге очень схожи с действиями в мозге человека.

Также мы недавно рассказывали, что негативные сны напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием. Чаще всего кошмары снятся детям, так как их эмоциональный фон нестабилен

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