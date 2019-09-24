В России внедрят систему распознавания абонентов по лицу и голосу

«Ростелеком» объявил о начале работы над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение в России виртуальных сим-карт (eSIM). Новую технологию сейчас тестируют российские операторы.

Как пишет газета «Известия», компания «Ростетеком» является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая в перспективе позволит абонентам не тратить время на поход с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора.

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов рассказал журналистам, что ЕБС изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков — она позволяет «узнать» их по голосу и снимку лица. При этом с паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии. Та же система идеально подходит и для технологии eSIM.

«Большая четверка» сотовых операторов заинтересована в использовании биометрии для внедрения виртуальных сим-карт, так как это позволит сэкономить на содержании огромной дилерской сети, однако есть нерешенные вопросы, в том числе финансового характера. Сейчас банки платят «Ростелекому» по 200 рублей за каждую успешную идентификацию гражданина в ЕБС, но операторам сотовой связи такие расценки едва ли покажутся приемлемыми. Методика расчета тарифов для них пока не определена.

Кроме того, участники рынка предвидят недобросовестную конкуренцию: договорившись с производителем телефонов о предустановке его профиля на новые аппараты, те или иные компании связи могут получить значительное преимущество в новых подключениях.

Напомним, еще весной Tele2 начал предоставлять абонентам услугу перехода на eSIM, позволив им отказаться от традиционных «симок» и подключать себе новые номера дистанционно. Для этого мобильное устройство должно быть оснащено специальным модулем. Однако в связи с отсутствием законодательного регулирования оператору пришлось искусственно усложнить процедуру перехода на eSIM — требовать у абонентов предъявить паспорт. Также выяснилось, что технология eSIM не поддерживает российскую криптографию.

В начале сентября правительство поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии eSIM. Также к обсуждению вопроса привлекли ФСБ. Аналитики прогнозируют, что до конца года в России будет около миллиона гаджетов с поддержкой eSIM.