Трамп понадеялся на честность Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском на Украине будет больше честности.

«Мы хотим честности, когда имеем дело со страной. И я думаю, что с новым президентом вы увидите куда больше честности на Украине», — приводит слова Трампа телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что считает важным обсуждение проблемы коррупции. «Если вы не говорите о коррупции, то зачем давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована», — сказал он.

Также Трамп ответил на вопрос, насколько серьезно он относится к угрозе импичмента из-за публикаций в амерканских СМИ о претензий спецслужб к его июльской беседе с Зеленским: «Вообще не серьезно». По мнению президента, эта попытка демократов отстранить его от власти провалится так же, как провалилась предыдущая, когда его обвиняли в сговоре с Россией.

Ранее политические оппоненты Трампа в Вашингтоне предприняли попытку добиться импичмента из-за разговора с Зеленским, в котором он, согласно сообщениями американских СМИ, якобы потребовал от украинского лидера начать расследование против сына Джо Байдена. Байден-младший при президенте Петре Порошенко активно занимался на Украине бизнесом. Его отец, бывший вице-президент при Бараке Обаме, на выборах главы государства в 2020 году готовится составить конкуренцию Трампу.

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что конгрессмены-демократы заставят Трампа покинуть пост, если будет доказано, что он блокировал военную помощь Украине, чтобы добиться от Зеленского расследования деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына на Украине.

На днях газета Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что президент США считает американскую политику на Украине «бессмысленной» и попусту раздражающей Москву. Об этом изданию рассказал неназванный бывший высокопоставленный чиновник Белого дома.

