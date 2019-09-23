Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» прогнали с концерта на Украине
- 23 сентября 2019, 21:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы «Ляпис 98», не узнали в ее лидере бывшего солиста группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка и вызвали полицию.
Зрители почему-то решили, что появившийся на сцене музыкант слишком молод для знаменитого артиста, которому в этом году уже исполнилось 47 лет.
Обвинив Михалка в обмане, недовольные фанаты выгнали его с собственного концерта и потребовали вернуть им деньги.
Позднее менеджер группы заверил собравшуюся публику, что перед ней выступает именно солист распавшейся в 2014 году белорусской группы «Ляпис Трубецкой», сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал, Михалок признался в Instagram, что уже попадал в подобные ситуации и на других концертах.
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