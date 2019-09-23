Виновный в смерти задержанного полицейский из Петербурга осужден на 5 лет
- 23 сентября 2019, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего полицейского Ивана Анфилатова, избившего до смерти задержанного.
Подсудимого признали виновным по двум статьям УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий».
Свою вину Анфилатов не признал.
Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, осужденный также лишен на два года права занимать должности на госслужбе в органах МВД.
Кроме того, суд взыскал с Анфилатова более 1 млн рублей в пользу родственников потерпевшего.
Следствие и суд установили, что в 2017 году в 34-м городском отделе полиции Анфилатов ударил в грудь коленом задержанного мужчину, в результате чего тот скончался.
Ранее суд оштрафовал на 50 тысяч рублей инспектора патрульно-постовой службы Артема Блыжкова, который был старшим наряда и отвечал за действия своих подчиненных, включая Анфилатова. Будучи свидетелем преступления, Блыжков пытался скрыть его от вышестоящего начальства из чувства солидарности с коллегой, а также в надежде избежать личной ответственности.
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