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Виновный в смерти задержанного полицейский из Петербурга осужден на 5 лет

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© nac.gov.ru

© nac.gov.ru

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего полицейского Ивана Анфилатова, избившего до смерти задержанного.

Подсудимого признали виновным по двум статьям УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий».

Свою вину Анфилатов не признал.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, осужденный также лишен на два года права занимать должности на госслужбе в органах МВД.

Кроме того, суд взыскал с Анфилатова более 1 млн рублей в пользу родственников потерпевшего.

Следствие и суд установили, что в 2017 году в 34-м городском отделе полиции Анфилатов ударил в грудь коленом задержанного мужчину, в результате чего тот скончался.

Ранее суд оштрафовал на 50 тысяч рублей инспектора патрульно-постовой службы Артема Блыжкова, который был старшим наряда и отвечал за действия своих подчиненных, включая Анфилатова. Будучи свидетелем преступления, Блыжков пытался скрыть его от вышестоящего начальства из чувства солидарности с коллегой, а также в надежде избежать личной ответственности.

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