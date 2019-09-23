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Как долго пациенты «пользуются» пересаженным лицом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские специалисты рассказали, как проходит реабилитация пациентов с донорскими органами. Особое внимание ученые уделили пересаженным лицам, так как какая операция считается одной из самых сложных.

В недавней статье ученые рассказали об операции по пересадке лица 51-летней американке Кармен Бландин Тарлетон. В 2007 году она подверглась нападению собственного мужа, который ее избил, а затем облил ее тело щелочью. В результате у женщины было повреждено почти 80% тела.

Шесть лет назад Кармен перенесла первую операцию по трансплантации лица, и недавно она поделилась своими впечатлениями об операции.

Я не жалею о том, что решилась на операцию. Она во многом улучшила мою жизнь. За это время я написала несколько мемуаров, а также научилась играть на пианино, — рассказывает Кармен Бландин Тарлетон.

Авторы статьи напоминают, что всего в мире проведено около 40 операций по пересадке донорских лиц. Но недавно произошел второй случай отторжения пересаженного лица спустя 8 лет после операции.

Врачи напоминают, что у любого пересаженного органа есть свой срок службы. Трансплантация лица является экспериментальной процедурой, и все еще остается молодой наукой с множеством рисков.

Когда именно у человека начнется отторжение пересаженного органа — неизвестно. Но медики уверены, что повторной операции не избежать.

Одни из первых симптомов отторжения — зуд, жжение и сухость кожи. После чего у человека начинают сужаться кровеносные сосуды и происходит гибель клеток кожи. Если вовремя не удалить пересаженное лицо, это может привести к заражению.

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