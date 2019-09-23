Полицейских на Кубани наказали за принуждение 17-летней девушки к сексу

В Краснодарском крае несколько сотрудников полиции подверглись различным дисциплинарным наказаниям после принуждения к сексу 17-летней девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя спортсменка из Московской области заявила в августе, что в Анапе двое полицейских заставили ее совершить с ними сексуальные действия.

Тогда же было возбуждено уголовное дело, полицейских уволили из органов полиции, а региональное управление МВД организовало внутреннюю проверку.

На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — отметил собеседник агентства.

По его словам, их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а от занимаемой должности освобождены начальник ОМВД России по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка.

Как ранее сообщал «Ридус», склонившие к сексу 17-летнюю волейболистку полицейские снимали преступление на видео.