найти ×
   
  • USD +0.10
    63.95
  • EUR -0.32
    70.28
СохранитьСохранено0
×

-102868

Полицейских на Кубани наказали за принуждение 17-летней девушки к сексу

Small default
© flickr.com

© flickr.com

В Краснодарском крае несколько сотрудников полиции подверглись различным дисциплинарным наказаниям после принуждения к сексу 17-летней девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя спортсменка из Московской области заявила в августе, что в Анапе двое полицейских заставили ее совершить с ними сексуальные действия.

Тогда же было возбуждено уголовное дело, полицейских уволили из органов полиции, а региональное управление МВД организовало внутреннюю проверку.

На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — отметил собеседник агентства.

По его словам, их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а от занимаемой должности освобождены начальник ОМВД России по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка.

Как ранее сообщал «Ридус», склонившие к сексу 17-летнюю волейболистку полицейские снимали преступление на видео.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12026251читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

28064815читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27467496читать позжечитаю позже