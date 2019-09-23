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Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

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© Петр Сивков/ТАСС

© Петр Сивков/ТАСС

Закон о процедуре импичмента президента Украины подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной рады.

Как сообщал «Ридус», 10 сентября Верховная рада приняла в целом президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины».

Согласно законопроекту, Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента только в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Чтобы инициировать импичмент, большинство депутатов должны подписать письменное представление, после чего подписи парламентариев не могут быть отозваны.

При этом Рада должна создать специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления, а глава государства, в свою очередь, имеет право воспользоваться услугами адвокатов.

Ранее Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Законопроект о лишении украинских парламентариев неприкосновенности был одобрен Верховной радой Украины 3 сентября. Это решение поддержали 373 народных депутата при 300 минимально необходимых.

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