Стало известно, сколько в Москве живет мусульман

В настоящее время в Москве проживает более 2,5 миллиона мусульман, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

По его словам, менее миллиона приверженцев ислама проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге.

Гайнутдин также отметил, выступая в Москве с докладом на VII съезде Духовного управления мусульман РФ, что «в Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч», сообщает «Интерфакс».

В то же время несколько дней назад в беседе с газетой «Известия» глава Совета муфтиев заявил, что в Москве, по данным столичных властей, проживает три-четыре миллиона мусульман.

Как сообщал «Ридус», ранее Гайнутдин заявил, что доля мусульман среди населения России в течение 15 лет вырастет до 30%. В связи с этим муфтий потребовал построить «десятки новых мечетей».