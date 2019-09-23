Пограничники за сутки пресекли три попытки ввоза оружия в Крым

Российские пограничники пресекли в течение суток три попытки провести оружие в Крым из Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщает пресс-служба пограничного регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, провезти оружие на полуостров пытались через пропускные пункты «Джанкой» и «Армянск».

В пункте пропуска «Джанкой» в автомобиле Mercedes гражданина Украины были обнаружены 32 охотничьих патрона калибром 12 мм и несколько десятков гильз и капсюлей.

В пропускном пункте «Армянск» в одной из полостей салона автомобиля Opel пограничники нашли пистолет марки Safari 420, а в автомобиле Mazda в одной из сумок — пистолет Stalker и семь патронов к нему. За рулем обеих машин находились граждане Укораины.

Обнаруженные в пункте пропуска «Армянск» револьверы предназначены для любительской и тренировочной стрельбы, отметили в пресс-службе. Тем не менее они запрещены к провозу на территорию РФ.

Во всех трех случаях оружие и боеприпасы изъяли, чтобы направить на экспертизу.