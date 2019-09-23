Как рожали женщины миллионы лет назад

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, как древние женщины справлялись с родами и беременностью. Оказалось, что нашим далеким предкам это давалось намного проще, чем современным женщинам.

Чтобы это выяснить, ученые создали 3D-модель женского таза нескольких древних людей. В исследовании изучалось строение таза A. sediba, Australopithecus afarensis и Homo erectus. Полученные образцы авторы работы сравнивали со скелетом человека и шимпанзе.

Согласно одной из версий, роды стали очень сложным и болезненным процессом из-за того, что люди научились прямохождению, и размеры черепа с ходом эволюции постепенно увеличивались.

Нам стало интересно, как рожали представительницы вида Australopithecus sediba, жившие на планете около 1,95 миллиона лет назад. Мы сделали не только 3D-модели таза древних людей, но и добавили трехмерные головы детей, чтобы посмотреть, насколько просто они проходят через родовой канал, — пояснили авторы исследования.

Оказалось, что размер родового канала A. sediba был довольно большим по сравнению с черепом ребенка, который должен был бы пройти через него. Поэтому тогда женщины рожали намного быстрее и практически безболезненно.

Интересно, что предыдущие исследования, посвященные этой теме, показали, что у нашего еще более раннего предка Australopithecus afarensis, самым известным представителем которого является Люси, скорее всего, были трудные роды.

Почему это происходило так неравномерно, авторы исследования еще будут выяснять.