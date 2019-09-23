Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе

Находящиеся в Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины устроили массовую драку, заявили в пресс-службе милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По данным ведомства, конфликт между пехотинцами и десантниками разгорелся на бытовой почве.

В результате инцидента, произошедшего во вторник, 22 сентября, пострадали 15 человек, у которых диагностированы множественные гематомы и переломы. Один солдат получил проникающее ранение брюшной полости.

Представитель пресс-службы милиции ЛНР отметил, что командир бригады, где произошла потасовка, попытался скрыть случившееся от руководства, однако об инциденте узнали родственники военных и сообщили о происшествии на горячую линию Минобороны Украины.

Комиссия генерального штаба Вооруженных сил Украины начала проверку по данному факту.

Как сообщал «Ридус», в июле заместитель начальника управления милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что несущие службу в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты под Мариуполем украинские военнослужащие взбунтовались из-за плохих условий содержания.