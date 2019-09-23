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Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

В аэропортах столицы утром в понедельник, 23 сентября, отменено и задержано более 30 авиарейсов.

Так, по данным на 9:40 московского времени 22 рейса задержано и семь отменено в аэропорту Домодедово.

Во Внуково задерживается вылет четырех рейсов.

В Шереметьево задержаны два рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Как сообщал «Ридус», в понедельник в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности в связи сильными порывами ветра.

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