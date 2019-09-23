Минфин урежет число госслужащих ради зарплат оставшимся

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала массовые сокращения госслужащих с 2020 года после запуска реформы в сфере госуправления. У тех, кто останется на своей должности, зарплата благодаря этому должна вырасти.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — приводит слова Нестеренко РИА Новости.

Массовые сокращения в правительстве планируют проводить в два этапа. Сперва в будущем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%. В 2021 году регионы прочувствуют на себе новую реформу по-настоящему, когда общее число уволенных чиновников достигнет 15%.

По словам замминистра, под сокращение попадут подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения.

Ранее первый вице-премьер правительства Антон Силуанов говорил о том, что в основу реформы в сфере госуправления ляжет принцип повышения мотивации и ответственности чиновников. «Сегодня, к сожалению, такой мотивации недостаточно. Нужно устанавливать каждому из ведомств конкретные параметры и жестко спрашивать. Мне кажется, этого нам не хватает», — сказал он.

Недавно «Ридус» рассказывал о том, как из-за низкой зарплаты решили уволиться сразу пять сотрудников станции скорой помощи в Октябрьском районе Челябинской области и учителя из гимназии № 108 в Екатеринбурге.