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На кипрском курорте Протарас утонул турист из России

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© Flickr

© Flickr

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул 67-летний россиянин, сообщает газета Phileleftheros.

По данным издания, на пляже в Протарасе был замечен в бессознательном состоянии находящийся в воде пожилой турист из России.

Спасатели вытащили мужчину на берег, после чего он был доставлен на скорой в больницу. Врачи констатировали его смерть.

Имя погибшего не сообщается.

Как отмечает газета, это уже второй за день подобный случай на Кипре. Во время купания на курорте Айя-Напа, расположенном недалеко от Протараса, утонул 80-летний турист из Австрии.

Ранее сообщалось, что в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде утонул 60-летний турист из России, а в Болгарии утонул житель Санкт-Петербурга, купавшийся в море вблизи города Поморие.

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