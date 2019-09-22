На кипрском курорте Протарас утонул турист из России
- 22 сентября 2019, 22:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул 67-летний россиянин, сообщает газета Phileleftheros.
По данным издания, на пляже в Протарасе был замечен в бессознательном состоянии находящийся в воде пожилой турист из России.
Спасатели вытащили мужчину на берег, после чего он был доставлен на скорой в больницу. Врачи констатировали его смерть.
Имя погибшего не сообщается.
Как отмечает газета, это уже второй за день подобный случай на Кипре. Во время купания на курорте Айя-Напа, расположенном недалеко от Протараса, утонул 80-летний турист из Австрии.
Ранее сообщалось, что в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде утонул 60-летний турист из России, а в Болгарии утонул житель Санкт-Петербурга, купавшийся в море вблизи города Поморие.
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