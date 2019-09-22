Киркоров рассказал о своей работе стриптизером

В программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!» певец Филипп Киркоров признался, что в молодости был стриптизером.

По его словам, это было начало его «бесшабашной молодости в Польше».

Киркоров уточнил, что «дело было давно, в начале 80-х». «Что только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек, но тем приятнее потом с высоты прожитых лет вспоминать свое веселое детство», — поделился он.

На вопрос о том, посещает ли он сейчас стриптиз-клубы сейчас, артист ответил: «А я из него и не выхожу».

Ранее сообщалось, что у Киркорова масса финансовых проблем. В частности, ликвидируемый латвийский банк ABLV подал в суд на певца с требованием погасить долг по кредиту в размере 651 тысячи евро (около 47 млн рублей).

Кроме того, Киркоров задолжал 80 тысяч рублей комбинату питания «Кремлевский», который входит в Управделами президента. Артист уже больше года не может заплатить за питание артистов своей труппы, в связи с чем комбинат подал на него в суд.

