Финалист US Open Медведев впервые выиграл турнир в России

В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open 23-летний россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича и одержал первую в карьере победу на турнире в России.

Российский теннисист, посеянный на турнире под первым номером, победил в двух сетах: 6:3, 6:1.

Победа на турнире с призовым фондом, превышающим один миллион долларов, принесла ему более 203 тысяч долларов.

Примечательно, что после выхода в финал US Open Медведев вышел в рейтинге ATP на четвертое место, а Чорич пока находится на 15-й строчке.

При этом между собой эти теннисисты встречались уже в шестой раз, и Чорич одержал до этого четыре победы.

Как сказал Медведев после победы на турнире, он прогрессирует благодаря жене. «Как только я сделал ей предложение, я играю с каждым днем лучше и лучше», — цитирует спортсмена ТАСС.

Как отмечает агентство, Медведев — пятый действующий теннисист, которому удалось дойти до финала на пяти турнирах ATP подряд. Ранее подобного достижения добивались гранды мирового тенниса: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.