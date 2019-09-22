Под Саратовом егеря устроили погоню за пьяным чиновником Минприроды

В ночь на воскресенье, 22 сентября, сотрудники охотничьего хозяйства «Маяк» устроили погоню за чиновником Минприроды Саратовской области, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил директор хозяйства Дмитрий Семенов, за рулем уходившей от погони «Нивы» оказался инспектор министерства Сергей Баканов.

По словам еще одного участника погони, охотоведа Шевкетжана Максутова, он вместе с коллегами патрулировал охотничье хозяйство.

Около часа ночи они увидели медленно движущуюся со стороны леса «Ниву». Неуверенные действия водителя вызвали подозрения.

Увидев свет фар автомобиля, двигавшегося ему навстречу, водитель «Нивы» развернулся и попытался уехать, однако ему перекрыли дорогу и вынудили остановиться.

За рулем «Нивы» оказался участковый-лесничий, а в салоне автомобиля были еще люди, сообщает РЕН ТВ.

Узнав своих коллег, лесничий стал грубо с ними разговаривать и недоумевать, на каком основании его остановили.

«Основания у нас были, так как мы имели нагрудные знаки и удостоверения, о чем ему и сообщили», — приводит телеканал слова Максутова.

Когда же чиновник начал угрожать сотрудникам охотничьего хозяйства, они вызывали полицию, а после того, как лесничий попытался скрыться на своей машине, бросились за ним в погоню.

В результате лесничий свернул в поле с неубранными подсолнухами и съехал в овраг. По словам Максутова, служебная машина министерства так там и осталась.

Прибывшими на место сотрудниками ДПС был составлен протокол. Содержание алкоголя в крови чиновника составило 0,66 промилле.

Глава Минприроды Константин Доронин сообщил о том, что по данному факту проводится проверка.