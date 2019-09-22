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Парень нанес девушке 50 ножевых ранений из-за двух тысяч рублей

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© saratov.sledcom.ru

© saratov.sledcom.ru

В подъезде одного из домов на Вишневой улице в Саратове было обнаружено тело 18-летней девушки со множественными ножевыми ранениями.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ровесник убитой, знакомый с ней детства, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствию стало известно, что юноша и девушка проживали в соседних подъездах. Предположительно, в июле молодой человек одолжил подруге некоторую сумму денег, а спустя какое-то время стал требовать возвращения долга. Из-за того, что девушка так и не вернула деньги, парень подкараулил ее в подъезде поздним вечером 20 сентября и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ран девушка скончалась на месте, говорится в сообщении.

По информации, имеющейся у РЕН ТВ, молодой человек нанес потерпевшей не менее 50 ножевых ранений.

Как сообщает телеканал, молодой человек убил девушку из-за 2300 рублей, которые, по его мнению, она украла. За несколько недель до трагедии он потребовал вернуть деньги, угрожая кровавой расправой.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии. Он заключен под стражу до 20 ноября.

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