Пропавшая в Москве юная теннисистка из Абхазии нашлась
- 21 сентября 2019, 21:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пропавшая в Москве 14-летняя юная теннисистка из Абхазии нашлась, сообщает пресс-служба республиканской милиции.
«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.
Ранее сообщалось, что девушка прибыла вечером 18 сентября в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, после чего ее никто не мог найти.
Правда, в день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения аэропорта. По данным Telegram-канала Baza, юная спортсменка стояла в обнимку с молодым человеком.
Дело дошло до того, что посольство Абхазии в Москве обратилось за помощью в МИД России.
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