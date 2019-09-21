Пропавшая в Москве юная теннисистка из Абхазии нашлась

Пропавшая в Москве 14-летняя юная теннисистка из Абхазии нашлась, сообщает пресс-служба республиканской милиции.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что девушка прибыла вечером 18 сентября в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва, после чего ее никто не мог найти.

Правда, в день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения аэропорта. По данным Telegram-канала Baza, юная спортсменка стояла в обнимку с молодым человеком.



Дело дошло до того, что посольство Абхазии в Москве обратилось за помощью в МИД России.