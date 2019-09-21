Ураганный ветер сорвал крыши с домов в Тбилиси

В Тбилиси и городе Рустави, расположенном в 11 километрах от грузинской столицы, ураганный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья, повредил линии электропередачи, сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным МВД республики, в результате стихии пострадали два человека, на них упало большое дерево, мужчин госпитализировали.

В частности, в Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов, а вырванные с корнем многолетние деревья повредили автомобили и перекрыли в нескольких местах движение транспорта.

В течение сегодняшнего дня в Службу по управлению ЧС из Тбилиси и Рустави из-за урагана поступило до 230 вызовов, сообщает телеканал.