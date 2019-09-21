Ураганный ветер сорвал крыши с домов в Тбилиси
- 21 сентября 2019, 21:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Тбилиси и городе Рустави, расположенном в 11 километрах от грузинской столицы, ураганный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья, повредил линии электропередачи, сообщает Общественное телевидение Грузии.
По данным МВД республики, в результате стихии пострадали два человека, на них упало большое дерево, мужчин госпитализировали.
В частности, в Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов, а вырванные с корнем многолетние деревья повредили автомобили и перекрыли в нескольких местах движение транспорта.
В течение сегодняшнего дня в Службу по управлению ЧС из Тбилиси и Рустави из-за урагана поступило до 230 вызовов, сообщает телеканал.
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