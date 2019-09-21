В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии.

По данным правоохранителей, девочка 2005 года рождения прибыла вечером 18 сентября в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва.

«Ее местонахождение неизвестно», — сообщает милиция Абхазии на своей официальной странице в Facebook.

В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения аэропорта, отмечает Telegram-канал Baza. По данным паблика, спортсменка обнималась с молодым человеком.



Девушка учится в самарской школе олимпийского резерва.15 сентября Эрика Кварчия выступала на 49-м Всероссийском турнире по настольному теннису в Сочи и заняла первое место в парном смешанном разряде, сообщает РЕН ТВ.

Посольство Абхазии уже обратилось в МИД России и собирается направить запрос в Следственный комитет РФ, отмечает газета «Взгляд».