найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-5039317

В Таджикистане двоих российских военных ранил психически больной

Small default
© wikimedia.org

© wikimedia.org

В Таджикистане двое военнослужащих 201-й российской военной базы были ранены в результате нападения на них психически больного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД республики.

По его словам, инцидент произошел в административном центре Хатлонской области городе Бохтар.

Российские военные вышли по личным делам из части в город, где психически больной мужчина нанес им ножевые ранения.

Военнослужащие были доставлены в столицу Таджикистана Душанбе и госпитализированы, отметил собеседник агентства.

По его данным, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-2548489читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
003504читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как неандертальцы делали клей

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

009510читать позжечитаю позже

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса20 августа

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-4134096читать позжечитаю позже