В Таджикистане двоих российских военных ранил психически больной
- 21 сентября 2019, 18:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Таджикистане двое военнослужащих 201-й российской военной базы были ранены в результате нападения на них психически больного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД республики.
По его словам, инцидент произошел в административном центре Хатлонской области городе Бохтар.
Российские военные вышли по личным делам из части в город, где психически больной мужчина нанес им ножевые ранения.
Военнослужащие были доставлены в столицу Таджикистана Душанбе и госпитализированы, отметил собеседник агентства.
По его данным, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.
Войти через социальные сети: