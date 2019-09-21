В Таджикистане двоих российских военных ранил психически больной

В Таджикистане двое военнослужащих 201-й российской военной базы были ранены в результате нападения на них психически больного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД республики.

По его словам, инцидент произошел в административном центре Хатлонской области городе Бохтар.

Российские военные вышли по личным делам из части в город, где психически больной мужчина нанес им ножевые ранения.

Военнослужащие были доставлены в столицу Таджикистана Душанбе и госпитализированы, отметил собеседник агентства.

По его данным, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.