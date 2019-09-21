Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой
- 21 сентября 2019, 17:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
По данным полиции, переполненная маршрутка направлялась в Одессу, грузовик ехал навстречу.
В настоящее время уточняется точное число пострадавших устанавливается.
ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское, отмечает телеканал «360».
На месте аварии находятся спасатели, медики и следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия, сообщается на сайте полиции Одесской области.
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