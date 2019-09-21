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Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой

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© youtube.com

© youtube.com

В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.

По данным полиции, переполненная маршрутка направлялась в Одессу, грузовик ехал навстречу.

В настоящее время уточняется точное число пострадавших устанавливается.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское, отмечает телеканал «360».

На месте аварии находятся спасатели, медики и следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия, сообщается на сайте полиции Одесской области.

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