Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой

В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.

По данным полиции, переполненная маршрутка направлялась в Одессу, грузовик ехал навстречу.

В настоящее время уточняется точное число пострадавших устанавливается.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское, отмечает телеканал «360».



На месте аварии находятся спасатели, медики и следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия, сообщается на сайте полиции Одесской области.