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Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

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Одержавший победу на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась на торжественном заседании Народного хурала республики.

Присягая на верность жителям региона, Хасиков поклялся соблюдать Конституцию РФ и Степное уложение Республики Калмыкия, охранять права человека и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.

Теперь от Бату Хасикова ждут решения тех ключевых проблем, которые новый глава уже озвучивал во время своей предвыборной кампании, — прокомментировал инаугурацию Хасикова политтехнолог Петр Быстров. — Речь идет о преодолении трудностей с водоснабжением, которое в Калмыкии почти отсутствует, борьбе с коррупцией в местных органах власти и экономическом возрождении республики. Регион нуждается в инвестициях и новых рабочих местах.

«Я думаю, у него все получится, — добавил эксперт. — В этом ему поможет и то, что он прошел „школу губернаторов“ (программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС — прим. ред.), и те многочисленные поездки по Калмыкии, в ходе которых он изучил реальное положение дел».

Выборы главы Калмыкии прошли в единый день голосования, 8 сентября. Бату Хасиков набрал 82,54% голосов избирателей. На втором месте — представительница «Справедливой России» Наталья Манжикова, получившая 8,53%. А на третьем — руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок. За него проголосовали 3,35% избирателей.

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