В доме на таиландском острове Самуи обнаружили мертвого россиянина

В Таиланде на острове Самуи обнаружено тело 51-летнего гражданина России, пишет газета Bangkok Post

Тело мужчины в спальне на первом этаже двухэтажного дома обнаружила полиция.

Кроме того, в комнате была собачья клетка, возле которой лежал мертвый питбуль.

По данным полиции, мужчина и собака могли быть мертвы уже около семи дней.

Правоохранители не обнаружили каких-либо следов, указывающих на криминальный характер смерти, однако нашли принадлежности для употребления наркотиков.

По словам соседей, которые вызвали полицию из-за идущего из дома неприятного запаха, мужчина жил здесь один около 10 лет. У него были три собаки и кот.

Они также рассказали стражам порядка, что покойный был приятным человеком.

Представитель полиции рассказал изданию, что тело мужчины будет отправлено судмедэкспертам для вскрытия.

Следователи планируют вызвать в воскресенье для допроса садовника, который работал у россиянина. Имя умершего не называется.