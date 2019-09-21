В доме на таиландском острове Самуи обнаружили мертвого россиянина
- 21 сентября 2019, 16:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Таиланде на острове Самуи обнаружено тело 51-летнего гражданина России, пишет газета Bangkok Post
Тело мужчины в спальне на первом этаже двухэтажного дома обнаружила полиция.
Кроме того, в комнате была собачья клетка, возле которой лежал мертвый питбуль.
По данным полиции, мужчина и собака могли быть мертвы уже около семи дней.
Правоохранители не обнаружили каких-либо следов, указывающих на криминальный характер смерти, однако нашли принадлежности для употребления наркотиков.
По словам соседей, которые вызвали полицию из-за идущего из дома неприятного запаха, мужчина жил здесь один около 10 лет. У него были три собаки и кот.
Они также рассказали стражам порядка, что покойный был приятным человеком.
Представитель полиции рассказал изданию, что тело мужчины будет отправлено судмедэкспертам для вскрытия.
Следователи планируют вызвать в воскресенье для допроса садовника, который работал у россиянина. Имя умершего не называется.
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