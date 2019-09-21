Фейки недели: резкое заявление Заворотнюк и похороны Микки Рурка на Украине

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Резкое заявление дочери Заворотнюк в адрес прессы

В среду, 18 сентября, российские СМИ разразились заголовками о грубом заявлении дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны в адрес представителей прессы. Она якобы опубликовала в Instagram пост, в котором пожелала журналистам «желтых изданий», распространяющим слухи о здоровье ее матери, «захлебнуться своей же смесью».

Позже стало известно, что аккаунт, где была размещена гневная отповедь, оказался фейковым. Последнее обновление на настоящей странице девушки датируется 7 сентября, когда ажиотаж вокруг имени Анастасии Заворотнюк был не таким сильным.

В конце августа в СМИ распространилась информация, что у Анастасии Зоворотнюк диагностировано тяжелое онкологическое заболевание — глиобластома. Позже появились слухи о подключении актрисы к аппарату искусственного дыхания. Близкие Заворотнюк подтверждают то, что она находится в больнице, лишь косвенно. Никто из окружения Анастасии не комментирует ситуацию.

Завещание Микки Рурка

Следующим героем нашей подборки стал американский актер Микки Рурк. Ранее журналисты интернет-портала «Сегодня.ua» написали о том, что актер завещал похоронить его в крошечном украинском селе Зогорцы рядом с дедушкой своего помощника Дмитрия Корнейчука.

Однако, как выяснилось после, сенсационное заявление Рурка может вполне оказаться обычным вбросом. В настоящее время, по словам шоумена Стаса Борецкого, в окружении голливудской звезды нет ни одного агента из стран бывшего СНГ. Да, Дмитрий не раз публиковал в Instagram совместные фото с Микки, но сейчас ни с каким Корнейчуком актер не общается.

«Когда мы искали выходы на Рурка, чтобы пригласить его сняться в нашем фильме „Брат-3“. Дима нам звонил. Говорил, что его помощник. Но мы пробили его биографию и поняли, что в этом нет ни капли правды, — рассказал Стас в интервью Daly Storm. — Фуфло все это. У Рурка вообще нет агентов из России или Украины, поэтому он не мог захотеть к чужому мертвому дедушке. Микки Рурк и не знает, где эта Украина-то! Ему на нее глубоко плевать».



Заметим, что сам Дмитрий Корнейчук производит впечатление отъявленного позера. Вот он красуется перед камерой полностью обнаженным.

А здесь Дмитрий строит гримасы, представляя, что совершает в половой акт с противопожарным краном.

Ранее «Ридус» рассказывал, что Микки Рурк станцевал под российский хит 90-х.

Назвавшую жителей Тулуна быдлом чиновницу приютили в Хакасии

И напоследок — новая должность для экс-начальницы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич.

Женщина, как известно, вынуждена была покинуть свой пост из-за обвинения в оскорблении пострадавших от паводка жителей Тулуна.

Недавно журналисты сообщили о том, что Алашкевич устроилась на аналогичную должность в администрацию Республики Хакасия. Но в правительстве региона данную информацию опровергли.



«Это фейковая новость. Абсолютный фейк, не имеющий никакого отношения к нам», — рассказала в интервью ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.



Напомним, ранее в Сеть была выложена аудиозапись речи женщины с голосом, похожим на голос Алашкевич. На записи она осудила жителей затопленного Тулуна за раболепие перед перед главой государства Владимиром Путиным, посетившим район стихийного бедствия:

«Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья».



Спустя какое-то время Алашкевич попросила у жителей Тулуна прощения, отметив, что человек, который сделал аудиозапись, «обрезал в ней важные моменты, которое многое могли объяснить».