В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обязательным условием снятия блокады с Донбасса является возвращение под контроль Киева всех национализированных Донецкой и Луганской народными республиками предприятий.

«Возвращение предприятий является условием отмены [блокады]. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская», — заявил Пристайко в интервью изданию «Европейская правда».

Дипломат отметил, что Украина готовится заменить приказ о списке товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения, а также упомянул о «плане Зеленского», который включает в себя обмен пленными.

Ранее Вадим Пристайко рассказал о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе. По словам дипломата, «формула Зеленского» предусматривает возвращение из плена граждан Украины и постройку моста в Станице Луганской, а также административные послабления для проживающих в Донбассе граждан Украины, которые позволят им получать «несчастную пенсию» без необходимости каждые два месяца приезжать на подконтрольную Киеву территорию для перерегистрации. Пристайко подчеркнул, что если такая политика не приведет к разрешению конфликта в Донбассе, то власти перейдут к «другим радикальным мерам».

Напомним, на днях глава украинского МИД выступил против выполнения одного из пунктов Минских соглашений об изменении Конституции Украины, в новой редакции которой должен быть прописан особый статус Донбасса. Вместо этого, по словам дипломата, на Украине проведена реформа децентрализации, которой и следует воспользоваться Донецкой и Луганской народным республикам. В то же время, депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о необходимости уступок со стороны Киева для того, чтобы переговоры о мирном разрешении вооруженного конфликта в Донбассе достигли успеха.

