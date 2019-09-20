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В Брянске задержали убийцу двух сотрудников спецсвязи

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи задержан в Брянске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, получены неопровержимые доказательства в совершении преступления 31-летнего коллеги потерпевших.

Отмечается, что задержанный во время допроса дал признательные оказания.

Как сообщал «Ридус», в ночь на пятницу, 20 сентября, два сотрудника отделения специальной связи были застрелены на территории железнодорожного вокзала в Брянске.

Сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, скончались до приезда скорой помощи.

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