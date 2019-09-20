Киев объявил о планах продать «Украину»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что рассчитывает продать единственный в стране ракетный крейсер «Украина».

В интервью Deutsche Welle Абромавичус заявил, что продать «Украину» нужно потому, что у ВМС страны «нет потребности в крейсере такого масштаба».

Напомним, крейсер проекта 1164 «Атлант» на Николаевском судостроительном заводе заложили еще в 1984 году, и тогда крейсер носил имя «Адмирал флота Лобов». Головным среди крейсеров этого типа стал флагман Черноморского флота России «Москва», который и поныне в строю.

В ВМФ России есть еще два таких корабля — флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» и ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Их водоизмещение составляет 11,5 тысяч тонн при длине 186 метра и ширине в 20,8 метров. Дальность плавания крейсера: 8000 миль при скорость 14 узлах, автономность — 30 суток, штатный экипаж — 510 человек. Все три достроенных «Атланта» вооружены противокорабельными сверхзвуковыми крылатыми ракетами П-500 «Базальт» с дальностью действия 550 километров и возможностью оснащаться ядерной боевой частью.

В случае полномасштабного военного конфликта они способны уничтожать авианосцы противника: корабли появились на свет благодаря советской морской доктрине о применении для основного удара по противнику с моря надводных ракетоносцев в составе соединений, прикрытых палубной авиацией. Поскольку ракеты «Базальт» производятся только в России, украинскому флоту они не достались, что сделало «Украину» если не бесполезным, то явно ущербным кораблем.

Указ о демилитаризации и продаже крейсера «Украина» еще в 2017 году издал президент Петр Порошенко, но покупатель так и не нашелся. Россию могли бы заинтересовать маршевые газотурбинные двигатели крейсера, но сделку с ней по политическим причинам в Киеве даже не обсуждали. Среди украинцев большого возмущения планы правительства не вызвали: годом ранее командующий Военно-морскими силами страны вице-адмирал Сергей Гайдук заявил журналистам, что ракетный крейсер нужно продать, а вырученные деньги пустить на строительство новых кораблей и катеров.