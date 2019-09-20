На границе в Литве задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро

Литовские таможенники задержали на границе с Калининградской области гражданина России, который пытался провезти в страну контрабандные сигареты на 2 миллиона евро, сообщает портал Delfi.

Сотрудникам таможни мужчина заявил, что везет в грузовике Renault пластиковые гранулы в Каунас.

Наличие контрабанды было заподозрено при проверке машины на мобильном рентгене.

Когда же таможенники открыли прицеп, то обнаружили там коробки с сигаретами, которые водитель даже не попытался спрятать.

По предварительным данным, у россиянина было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL.

По данному факту начато досудебное расследование, россиянина пока задержали на двое суток, рассказали изданию в криминальной службе литовской таможни.