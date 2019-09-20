В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детский сад

В башкирском селе Алатаны отказались принимать в детский сад двухлетнюю девочку Софью Гизатуллину из-за деформации костей черепа, сообщает kp.ru.

По мнению сотрудников учреждения, дети могут испугаться девочки с необычной формой головы.

Двухлетний ребенок действительно отличается от других детей. Девочка родилась со сросшимися пальцами и деформированными костями лица и черепа.

При этом семья живет на крохотную пенсию бабушки и дедушки, а также зарплату отца Софьи, который работает водителем и получает 10 тысяч рублей в месяц.

Мама девочки ухаживает за дочерью, поскольку ее не берут в детский сад.

Как рассказали изданию волонтеры, дом, в котом живет эта семья, практически разваливается.

Выяснилось, что мать девочки неоднократно обращалась за помощью в государственный центр «Семья», однако кроме груды хлама вроде ей ничего получить не удалось — ни подгузников, ни лекарств, ни специализированного питания.

Волонтеры намерены показать ребенка специалисту из Москвы, чтобы получить направление в больницу, так как девочке срочно нужна операция по разделению пальцев на руках и ногах, иначе потом будет слишком поздно.

Благодаря волонтерам о девочке и ее семье узнали как местные чиновники, так и глава глава Башкирии Радий Хабиров.

«Чиновники сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично», — приводит издание слова главы региона.

