найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-2013545

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детский сад

Small default
© vk.com

© vk.com

В башкирском селе Алатаны отказались принимать в детский сад двухлетнюю девочку Софью Гизатуллину из-за деформации костей черепа, сообщает kp.ru.

По мнению сотрудников учреждения, дети могут испугаться девочки с необычной формой головы.

Двухлетний ребенок действительно отличается от других детей. Девочка родилась со сросшимися пальцами и деформированными костями лица и черепа.

При этом семья живет на крохотную пенсию бабушки и дедушки, а также зарплату отца Софьи, который работает водителем и получает 10 тысяч рублей в месяц.

Мама девочки ухаживает за дочерью, поскольку ее не берут в детский сад.

Как рассказали изданию волонтеры, дом, в котом живет эта семья, практически разваливается.

Выяснилось, что мать девочки неоднократно обращалась за помощью в государственный центр «Семья», однако кроме груды хлама вроде ей ничего получить не удалось — ни подгузников, ни лекарств, ни специализированного питания.

Волонтеры намерены показать ребенка специалисту из Москвы, чтобы получить направление в больницу, так как девочке срочно нужна операция по разделению пальцев на руках и ногах, иначе потом будет слишком поздно.

Благодаря волонтерам о девочке и ее семье узнали как местные чиновники, так и глава глава Башкирии Радий Хабиров.

«Чиновники сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично», — приводит издание слова главы региона.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
54049158читать позжечитаю позже
Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
1012035читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4126607читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12025976читать позжечитаю позже