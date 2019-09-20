Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
- 20 сентября 2019, 17:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 76-м году жизни скончался народный артист России Игорь Шибанов.
Актер последний раз выходил на сцену 14 сентября в день своего рождения в комедии А. Островского «Бешеные деньги», в которой он исполнил роль Кучумова.
В субботу, 21 сентября. артист должен был играть в этом же спектакле во время гастролей в Краснодаре, однако во время поездки у него остановилось сердце.
Причина смерти не уточняется. Дату и место прощания с артистом объявят позднее, сообщается на сайте петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.
Игорь Шибанов был одним из главных артистов петербургского Театра юного зрителя.
Широкой публике он запомнился ролями в фильмах «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», «Упырь», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела».
В 1994 году Шибанов был удостоен звания народного артиста России.
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