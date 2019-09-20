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Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

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© youtube.com

© youtube.com

На 76-м году жизни скончался народный артист России Игорь Шибанов.

Актер последний раз выходил на сцену 14 сентября в день своего рождения в комедии А. Островского «Бешеные деньги», в которой он исполнил роль Кучумова.

В субботу, 21 сентября. артист должен был играть в этом же спектакле во время гастролей в Краснодаре, однако во время поездки у него остановилось сердце.

Причина смерти не уточняется. Дату и место прощания с артистом объявят позднее, сообщается на сайте петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Игорь Шибанов был одним из главных артистов петербургского Театра юного зрителя.

Широкой публике он запомнился ролями в фильмах «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», «Упырь», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела».

В 1994 году Шибанов был удостоен звания народного артиста России.

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