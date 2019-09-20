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В московских школах и больницах пообещали досрочно включить отопление

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков пообещал, что в столичных детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях начнут досрочно включать отопление, сообщает «Интерфакс».

Вице-мэр отметил, что по заявкам организаций тепло начнут подавать уже в пятницу, 20 сентября.

Как известно, в столице начинают включать отопление после того, как среднесуточная температура в городе не поднимается в течение пяти дней выше восьми градусов тепла.

В столичной мэрии в связи с плохим прогнозом погоды, а также по просьбам жителей решили начать подключать тепло заранее, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», по данным синоптиков, 20 и 21 сентября в ночное время возможны заморозки на севере и западе Центрального округа, в том числе в Московской области. Столбики термометров могут опускаться до 2 градусов ниже нуля. 

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили, что в воскресенье, 22 сентября, в европейской части России ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики пообещали дождь, мокрый снег и сильный ветер.

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Арест высших чиновников Минкульта стал для Мединского неожиданностью

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  • , собственный корреспондент «Ридуса» в Севастополе

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что узнал об арестах сотрудников ведомства из СМИ.

В четверг 19 сентября, Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова.

Чиновнику грозит до десяти лет колонии, но подробности дела пока неизвестны. Также, по этому уголовному делу задержан действующий замглавы департамента охраны культурного наследия Павел Мосолов.

На вопрос журналистов, были ли у следствия какие-либо вопросы, глава Минкульта ответил уклончиво.

«Для меня это полнейшая неожиданность, я узнал о [следственных] мероприятиях практически из СМИ», — ответил министр, уточнив, что лично со следователями не общался.

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