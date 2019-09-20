В московских школах и больницах пообещали досрочно включить отопление

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков пообещал, что в столичных детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях начнут досрочно включать отопление, сообщает «Интерфакс».

Вице-мэр отметил, что по заявкам организаций тепло начнут подавать уже в пятницу, 20 сентября.

Как известно, в столице начинают включать отопление после того, как среднесуточная температура в городе не поднимается в течение пяти дней выше восьми градусов тепла.

В столичной мэрии в связи с плохим прогнозом погоды, а также по просьбам жителей решили начать подключать тепло заранее, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», по данным синоптиков, 20 и 21 сентября в ночное время возможны заморозки на севере и западе Центрального округа, в том числе в Московской области. Столбики термометров могут опускаться до 2 градусов ниже нуля.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили, что в воскресенье, 22 сентября, в европейской части России ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики пообещали дождь, мокрый снег и сильный ветер.