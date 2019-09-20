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Неандертальцев могла погубить детская болезнь

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты нашли еще одну причину вымирания неандертальцев. Оказалось, что древние люди могли исчезнуть с Земли из-за особенной анатомии.

Особое внимание ученые уделили евстахиевой трубе — каналу, сообщающему полость среднего уха с глоткой. Считается, что из-за неразвитости этого органа неандертальцы могли часто болеть.

Например, они могли легко подхватить и заражать друг друга трансмиссивной губчатой энцефалопатией — болезнью, возбуждаемой белками с аномальной структурой.

В результате этого заболевания у человека разрушается кора головного мозга, что приводит к умственным и физическим нарушениям. Инфекция может передаваться не только через слизистые оболочки, но и с пищей. А так как в то время процветал каннибализм, все может быть, считают специалисты.

Также не исключено, что погубить неандертальцев могла вполне безобидная болезнь, например, хронический евстахиит, который сегодня часто встречается у маленьких детей.

Напомним, что это воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, канала, соединяющего среднее ухо с носоглоткой.

Об этом специалисты задумались, когда занялись реконструкцией строения слуховых труб неандертальцев.

Хронические инфекции среднего уха у детей связаны с короткой длиной и почти горизонтальным расположением евстахиевых труб. С возрастом у детей каналы удлиняются, что практически полностью исключает развитие различных инфекций. А у неандертальцев эти каналы с возрастом не менялись, — рассказывают авторы работы.

Получается, что у древних людей эти каналы были постоянно воспалены, что в целом негативно действовало на весь организм в целом. С ослабленным иммунитетом сложно быть достойными конкурентами другим видам, например, Homo Sapiens, которые вытеснили неандертальцев.

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Арест высших чиновников Минкульта стал для Мединского неожиданностью

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  • , собственный корреспондент «Ридуса» в Севастополе

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что узнал об арестах сотрудников ведомства из СМИ.

В четверг 19 сентября, Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова.

Чиновнику грозит до десяти лет колонии, но подробности дела пока неизвестны. Также, по этому уголовному делу задержан действующий замглавы департамента охраны культурного наследия Павел Мосолов.

На вопрос журналистов, были ли у следствия какие-либо вопросы, глава Минкульта ответил уклончиво.

«Для меня это полнейшая неожиданность, я узнал о [следственных] мероприятиях практически из СМИ», — ответил министр, уточнив, что лично со следователями не общался.

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