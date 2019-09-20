Неандертальцев могла погубить детская болезнь

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты нашли еще одну причину вымирания неандертальцев. Оказалось, что древние люди могли исчезнуть с Земли из-за особенной анатомии.

Особое внимание ученые уделили евстахиевой трубе — каналу, сообщающему полость среднего уха с глоткой. Считается, что из-за неразвитости этого органа неандертальцы могли часто болеть.

Например, они могли легко подхватить и заражать друг друга трансмиссивной губчатой энцефалопатией — болезнью, возбуждаемой белками с аномальной структурой.

В результате этого заболевания у человека разрушается кора головного мозга, что приводит к умственным и физическим нарушениям. Инфекция может передаваться не только через слизистые оболочки, но и с пищей. А так как в то время процветал каннибализм, все может быть, считают специалисты.

Также не исключено, что погубить неандертальцев могла вполне безобидная болезнь, например, хронический евстахиит, который сегодня часто встречается у маленьких детей.

Напомним, что это воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, канала, соединяющего среднее ухо с носоглоткой.

Об этом специалисты задумались, когда занялись реконструкцией строения слуховых труб неандертальцев.

Хронические инфекции среднего уха у детей связаны с короткой длиной и почти горизонтальным расположением евстахиевых труб. С возрастом у детей каналы удлиняются, что практически полностью исключает развитие различных инфекций. А у неандертальцев эти каналы с возрастом не менялись, — рассказывают авторы работы.

Получается, что у древних людей эти каналы были постоянно воспалены, что в целом негативно действовало на весь организм в целом. С ослабленным иммунитетом сложно быть достойными конкурентами другим видам, например, Homo Sapiens, которые вытеснили неандертальцев.