Как правильно «гуглить»: ТОП-10 хитростей по поиску в интернете

Сложно представить себе современную жизнь без интернета и поисковых систем, ведь сейчас в Сети есть информация на любой вкус и цвет: рецепты, обзоры техники и автомобилей, онлайн-обучение и море развлекательного контента.

Казалось бы, найти все это очень просто — вводишь нужные слова и поисковик выдает тебе нужные страницы. Но оказывается, есть хитрости, с помощью которых можно искать информацию гораздо быстрее.

Умные поисковые подсказки могут вас понять даже по одному слову. Давайте проверим, сколько лайфхаков вы знаете.

Для примера возьмем одну из самых популярных российских поисковых систем — Яндекс.

1. Перевод

Часто возникает необходимость перевести слова, и для этого многие пользуются переводчиком. А это можно сделать в поисковых подсказках — что намного быстрее! Особенно этот метод помогает за границей, когда нужно ещё и экономить интернет-трафик.

Конечно, с крупными текстами это не сработает, но если нужно быстро перевести одно слово, то поисковик вам в помощь!

2. Косинус 90 градусов

Поисковые подсказки Яндекса — настоящие друзья школьников! Чтобы узнать значение арифметического выражения, тригонометрической функции или сложной формулы, не нужно запускать инженерный калькулятор. Достаточно написать это выражение в поисковой строчке, а затем поставить пробел.

3. Разница во времени и часовые пояса

Иногда возникает необходимость узнать время в других городах или странах. В таких случаях можно положиться на поисковые подсказки, которые сразу покажут время в нужном городе или посчитают часовую разницу с вашим регионом.

Скажем, если вы находитесь в Москве, поисковые подсказки знают, что разница во времени с Владивостоком составляет +7 часов, а разницы во времени с Ригой нет. Аналогично можно узнавать о погоде и пробках в различных городах.

4. Результаты спортивных соревнований

Поисковые подсказки полезны и тем, кто интересуется спортом. Из них можно мгновенно узнавать результаты футбольных и хоккейных матчей!

5. Курсы валют

Для того, чтобы узнать актуальные курсы валют, тоже не нужно ничего, кроме поисковой строчки Яндекса. В ней есть курсы основных валют, а также их конвертация: доллар к евро, рубль к шведской кроне и так далее.

6. Какой сегодня праздник

Каждый день — это праздник. Какой именно — можно узнать при помощи поисковых подсказок. Можно указать конкретные даты и узнать, какие праздники с ними связаны; и наоборот, можно посмотреть, в какой день отмечают какой-то конкретный праздник.

7. Официальные сайты

Если вы не знаете адрес нужного вам сайта — попробуйте ввести его название. Вполне возможно, что подсказки поймут, о каком сайте идёт речь, и предложат сразу перейти на него.

8. Типографские символы

Иногда бывает непонятно, что такое «кавычки ёлочки» или «длинное тире». Понять, как выглядят те или иные знаки, можно в поисковых подсказках Яндекса, вбив их название в строку поиска.

9. Кто автор?

Механизм работы поисковых подсказок задействует огромное количество данных. Именно поэтому подсказки способны опознавать цитаты и расхожие выражения и могут подсказывать продолжения фразы, даже если вы не уверены в том, что хотели написать.

Иногда это позволяет решать вполне конкретные задачи — например, узнавать авторов произведений. Скажем, если ввести «великий могучий русский язык», среди продолжения можно увидеть упоминание Тургенева; по запросу «yesterday» будет понятно, что это песня The Beatles.

10. Поисковая выдача

Наконец, поисковые подсказки иногда способны заранее понять, что именно собирается искать пользователь. Иногда запрос ещё не введён, но Поиск уже знает, каким он будет — магия, не иначе. В таком случае заранее загружается выдача по будущему запросу, и вы увидите её сразу, как только нажмёте на кнопку «Найти».



То есть пока вы набираете сообщение в строку поисковика, вам уже выдают варианты продолжения вашего запроса.