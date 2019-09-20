найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

101550

Беспилотный самолет-заправщик от Boeing успешно прошел испытания в воздухе

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Boeing

© Boeing

В американском аэропорту Сент-Луис прошли первые летные испытания беспилотного самолета-заправщика MQ-25 от Boeing. Сообщается, что полет прошел успешно, и самолет провел в воздухе около двух часов.

Испытательный самолет MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полёт под руководством лётчиков-испытателей Boeing, которые следили за ним с наземного поста, — говорится в заявлении руководителей испытания.

Напомним, что разработка самолета-заправщика ведется с 2006 года.

Год назад Boeing подписал контракт в размере $805 млн на разработку и поставку ВВС США беспилотный самолет-заправщиков.

Беспилотный воздушный самолёт-заправщик палубного базирования MQ-25 Stingray создавался для увеличения дальности полета самолетов F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler и F-35C Lightning II.

Больше года компания готовилась к проведению воздушных испытаний. В ходе тестирования самолет самостоятельно вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднялся в воздух, затем выполнил полет по заранее установленному маршруту и вернулся на землю.

Так как полет был тестовым, за передвижением самолета следили операторы, но сообщается, что их экстренная помощь не потребовалась.

До конца 2020 года компания должна выпустить первые четыре летательных аппарата.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
5023949читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
9011314читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003504читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

133425035читать позжечитаю позже