Беспилотный самолет-заправщик от Boeing успешно прошел испытания в воздухе

В американском аэропорту Сент-Луис прошли первые летные испытания беспилотного самолета-заправщика MQ-25 от Boeing. Сообщается, что полет прошел успешно, и самолет провел в воздухе около двух часов.

Испытательный самолет MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полёт под руководством лётчиков-испытателей Boeing, которые следили за ним с наземного поста, — говорится в заявлении руководителей испытания.

Напомним, что разработка самолета-заправщика ведется с 2006 года.

Год назад Boeing подписал контракт в размере $805 млн на разработку и поставку ВВС США беспилотный самолет-заправщиков.

Беспилотный воздушный самолёт-заправщик палубного базирования MQ-25 Stingray создавался для увеличения дальности полета самолетов F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler и F-35C Lightning II.

Больше года компания готовилась к проведению воздушных испытаний. В ходе тестирования самолет самостоятельно вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднялся в воздух, затем выполнил полет по заранее установленному маршруту и вернулся на землю.

Так как полет был тестовым, за передвижением самолета следили операторы, но сообщается, что их экстренная помощь не потребовалась.



До конца 2020 года компания должна выпустить первые четыре летательных аппарата.