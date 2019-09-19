СВР занялась поиском виновных в атаке на Саудовскую Аравию

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что его ведомство занялось сбором информации об атаке на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, однако пока не пришло к однозначным выводам о виновнике инцидента.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал Нарышкин ТАСС

Комментируя версии о причастности различных стран к этой атаке, глава СВР подчеркнул: «Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств».



Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик к востоку от Эр-Рияда и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками.

Американские СМИ сообщили о том, что на самом деле удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива.

Официальные представители властей США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена. В качестве доказательства причастности Ирана к нападению саудовское Министерство обороны провело презентацию обломков беспилотных аппаратов. В Иране все обвинения категорически отвергли.

Ранее Сергей Нарышкин говорил, что не исключает угрозу развития военного сценария на Ближнем Востоке из-за авиаудара по Саудовской Аравии.