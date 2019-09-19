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Голландского футболиста застрелили в Амстердаме

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© imago images/Pro Shots/ТАСС

© imago images/Pro Shots/ТАСС

В Амстердаме был убит 32-летний голландский футболист Келвин Мейнард.

К автомобилю, в котором он находился, подъехали неизвестные на скутере и несколько раз выстрелили в спортсмена.

Как сообщает Би-би-си, сотрудники расположенной неподалеку пожарной станции пытались оказать пострадавшему помощь, однако он скончался от полученных ран.

Мейнард играл на позиции защитника в известном бельгийском клубе «Антверпен». Он также выступал за английский «Бертон Альбион», а в последнее время — за голландский любительский клуб «Алфенс Бойз».

Ранее сообщалось, что 18 сентября на 44-м году жизни скончался бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. В 2013 году у футболиста было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз.

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