На стену Трампа не смогли залезть скалолазы
- 19 сентября 2019, 17:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Профессиональным скалолазам не удалось перелезть через стену, построенную в Калифорнии на американо-мексиканской границе.
«Они не смогли залезть на стену», — сообщил президент США Дональд Трамп, демонстрируя недавно построенный участок пограничного заграждения.
Свое заявление глава Белого дома сделал во время посещения этого участка стены.
Видеозапись его визита была размещена в Twitter президента.
На кадрах видно, как американский лидер с большим удовлетворением осматривает сооружение и оставляет на стене свой автограф.
В интервью Трамп отметил, что отличительной особенностью этой стены является ее конструкция, которая позволяет увидеть, что происходит по другую сторону. Дело в том, что сооружение воздвигнуто из стоящих по отдельности планок.
Глава государства также обратил внимание на теплопоглощающий материал, из которого изготовлена стена. «На ней можно жарить яичницу», — пошутил он.
Обещание построить стену на границе с Мексикой для борьбы с незаконной миграцией Трамп дал еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году.
В марте 2019 года Пентагон выделил на строительство стены 1 млрд долларов.
Как сообщал ранее «Ридус», в середине февраля Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Американский лидер надеялся, что это позволит ему увеличить ассигнования на строительство стены, на которое он первоначально планировал потратить около 8 миллиардов долларов.
Спустя несколько дней коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены
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