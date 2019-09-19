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Робот-тунец научился плавать быстрее сородичей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Изобретатели из Университета Вирджинии и ее коллеги представили свою новую разработку — подводного робота Tunabot, который сможет исследовать морское дно и следить за его обитателями.

На создание такой машины ученых вдохновил тунец, по образу которого и выполнен Tunabot. Робот не только внешне напоминает рыбу, но и может также ловко и быстро перемещаться под водой.

Другие морские обитатели вряд ли поймут, что перед ними робот, так как внешне Tunabot будет максимально приближен к рыбьему облику. Надеемся, что хищники не съедят наше устройство, — говорят разработчики.

Детали робота выполнены благодаря 3D-печати, а покрыты эластичной пластиковой оболочкой, которая имитируем рыбью чешую. Размер робота решили сделать средним — около 25 сантиметров, что соответствует размеру взрослой особи тунца.

В будущем разработчики хотят добавить чешую и окрас для еще более явного сходства.

Во время испытания разработчики добились того, что робот-тунец смог перемещаться в несколько раз быстрее, чем настоящая рыба. Это сделано для того, чтобы в случае опасности робот смог отбиться от стаи или хищника.

В среднем, робот перемещается со скоростью 1 метр в секунду.

В первую очередь робот создается для контроля целостности морской техники, а также разных подводных объектов, в том числе и опор мостов. Также разработчики готовы «поделиться» устройством с биологами, чтобы те смогли проводить наблюдения за морскими обитателями.

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