Актер Джош Гад, известный по фильму «Красавица и чудовище», а также по мультфильму «Холодное сердце», где он озвучивал снеговика Олафа, снялся в новой зомби-комедии «Маленькие чудовища». Судя по трейлеру, в одном из эпизодов картины персонаж Гада выхватывает из толпы ребенка и откусывает от него кусочек.

В коротком интервью Ивану Кудрявцеву, которое Джош Гад дал во время конвента D23 Expo (специальное мероприятие корпорации Disney), актер неожиданно для всех признался, что ему нравится не только смешить детей, но и «есть их».

«Мне нравится и то, и другое. Мне одинаково весело, хотя по разным причинам. Но, говоря откровенно, я предпочитаю детей смешить, а не есть их. Так что да, точно, лучше их веселить», — приводит слова Гада «360».



По сюжету фильма «Маленькие чудовища» зомби-вирус превращает население небольшого города в ходячих мертвецов. В этот момент туда как раз приезжает школьная экскурсия. Теперь учительнице младших классов придется всеми правдами и неправдами защищать своих подопечных от зомби. В российский прокат фильм выходит 10 октября.