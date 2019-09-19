«Продолжение курса Собянина»: эксперты прокомментировали избрание главы МГД

Большинством голосов депутатов председателем Мосгордумы VII созыва был избран Андрей Шапошников, выдвинутый представителями фракции «Единой России». По мнению политолога Дмитрия Гусева, такое решение столичных парламентариев имеет исключительно позитивный окрас.

«В Мосгордуме, безусловно, большинство принадлежит перспективным депутатам, которые намерены продолжать курс Собянина на изменения в Москве. Шапошников в команде мэра, поэтому это позитивный знак, что в Думе есть большинство и есть согласие по таким важным вопросам, как, например, избрание председателя Мосгордумы», — сказал эксперт в интервью изданию MOS.NEWS.



Политолог Александр Асафов добавил, что первое заседание Мосгордумы прошло без происшествий, которые могли бы нарушить либо блокировать работу столичного парламента.

Думаю, что вне зависимости от политических предпочтений в целом работа Мосгордумы будет эффективна, хотя выраженное оппозиционное меньшинство будет добавлять динамики заседаниям, — полагает Асафов.

«Обстоятельства предвыборной кампании, спровоцировавшие несанкционированные митинги, будут привлекать внимание жителей города к работе Мосгордумы. На мой взгляд, это позитивная история, которая значительно повышает важность работы депутатов», — заключил политолог.

Выборы депутатов Мосгордумы состоялись 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство в столичном парламента — 26 из 45 мандатов. Кандидатам от КПРФ досталось 13 мандатов, еще по три — у «Справедливой России» и «Яблока».