найти ×
   
  • USD -0.21
    64.22
  • EUR -0.30
    70.94
СохранитьСохранено0
×

002871

«Продолжение курса Собянина»: эксперты прокомментировали избрание главы МГД

Small f632c44589

Большинством голосов депутатов председателем Мосгордумы VII созыва был избран Андрей Шапошников, выдвинутый представителями фракции «Единой России». По мнению политолога Дмитрия Гусева, такое решение столичных парламентариев имеет исключительно позитивный окрас.

«В Мосгордуме, безусловно, большинство принадлежит перспективным депутатам, которые намерены продолжать курс Собянина на изменения в Москве. Шапошников в команде мэра, поэтому это позитивный знак, что в Думе есть большинство и есть согласие по таким важным вопросам, как, например, избрание председателя Мосгордумы», — сказал эксперт в интервью изданию MOS.NEWS.

Политолог Александр Асафов добавил, что первое заседание Мосгордумы прошло без происшествий, которые могли бы нарушить либо блокировать работу столичного парламента.

Думаю, что вне зависимости от политических предпочтений в целом работа Мосгордумы будет эффективна, хотя выраженное оппозиционное меньшинство будет добавлять динамики заседаниям, — полагает Асафов.

«Обстоятельства предвыборной кампании, спровоцировавшие несанкционированные митинги, будут привлекать внимание жителей города к работе Мосгордумы. На мой взгляд, это позитивная история, которая значительно повышает важность работы депутатов», — заключил политолог.

Выборы депутатов Мосгордумы состоялись 8 сентября. Самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией» и властями, получили большинство в столичном парламента — 26 из 45 мандатов. Кандидатам от КПРФ досталось 13 мандатов, еще по три — у «Справедливой России» и «Яблока».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00122

5+ привычек, которые делают все люди, но не признаются в этом

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

Все мы совершаем порой странные или непонятные действия, о которых не рассказываем окружающим. Пользователи Twitter поделились с подписчиками самыми странными, но такими знакомыми всем привычками.

«Несколько раз пытаемся воткнуть штекер в розетку в темноте, когда понимаем, что нужно развернуть вилку».
«Чистим зубы более тщательно перед стоматологом, хотя он все равно будет очищать наши зубы с помощью специальных инструментов».
«Непременно берем в туалет телефон — чем там еще заняться?»
«Открываем холодильник, чтобы найти что-то вкусное, но обнаруживаем, что он пуст. А через 15 минут открываем его снова. И находим еду!»
«Кладем в морозилку бутылки с водой, чтобы они быстрее охладились, и забываем об этом».
«Уменьшаем звук радио в машине, когда ищем куда свернуть».
«Посреди улицы понимаем, что идем не туда. Вместо того, чтобы просто развернуться, разыгрываем сценку с телефонным звонком».

Недавно пользователи Сети поделились историями о том, как люди используют бытовые предметы не по назначению. 

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
7010429читать позжечитаю позже
Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
188277134читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

-1013838читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

1117804читать позжечитаю позже