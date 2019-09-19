Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление флага РФ

Роскомнадзор потребовал от интернет-портала HyperComments удалить изображение с нецензурным описанием флага России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. В ближайшее время администрация платформы обязана удалить оскорбительное изображение. В противном случае против HyperComments будут введены определенные санкции.

Это уже не первое требование государственных органов РФ об удалении информации, оскорбляющей российские госсимволы.

Ранее ведомство потребовало от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на фоне герба РФ.

Также Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий

Напомним, что закон об оскорблении государственных символов определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу и государству. За подобные правонарушения предусмотрены штрафные санкции от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, а также наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.