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Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление флага РФ

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Роскомнадзор потребовал от интернет-портала HyperComments удалить изображение с нецензурным описанием флага России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. В ближайшее время администрация платформы обязана удалить оскорбительное изображение. В противном случае против HyperComments будут введены определенные санкции.

Это уже не первое требование государственных органов РФ об удалении информации, оскорбляющей российские госсимволы.

Ранее ведомство потребовало от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на фоне герба РФ.

Также Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий

Напомним, что закон об оскорблении государственных символов определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу и государству. За подобные правонарушения предусмотрены штрафные санкции от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, а также наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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5+ привычек, которые делают все люди, но не признаются в этом

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© pixabay.com

© pixabay.com

Все мы совершаем порой странные или непонятные действия, о которых не рассказываем окружающим. Пользователи Twitter поделились с подписчиками самыми странными, но такими знакомыми всем привычками.

«Несколько раз пытаемся воткнуть штекер в розетку в темноте, когда понимаем, что нужно развернуть вилку».
«Чистим зубы более тщательно перед стоматологом, хотя он все равно будет очищать наши зубы с помощью специальных инструментов».
«Непременно берем в туалет телефон — чем там еще заняться?»
«Открываем холодильник, чтобы найти что-то вкусное, но обнаруживаем, что он пуст. А через 15 минут открываем его снова. И находим еду!»
«Кладем в морозилку бутылки с водой, чтобы они быстрее охладились, и забываем об этом».
«Уменьшаем звук радио в машине, когда ищем куда свернуть».
«Посреди улицы понимаем, что идем не туда. Вместо того, чтобы просто развернуться, разыгрываем сценку с телефонным звонком».

Недавно пользователи Сети поделились историями о том, как люди используют бытовые предметы не по назначению. 

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