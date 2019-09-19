Здоровье сердец футболистов и лежебок оказалось одинаковым

Международная команда ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, как сердца разных людей реагируют на физические нагрузки, например, бег на длинные дистанции.

Ученые рассказали, что человек — это очень выносливое существо, которое может преодолевать большие расстояния, равномерно расходуя свою энергию. Никто из семейства приматов на такое не способен. Например, млекопитающие могут бежать галопом около 10−15 минут, а человек — несколько часов.

Антропологи говорят, что гоминиды стали отличными бегунами около двух миллионов лет назад. В новом исследовании специалисты решили выяснить, как эволюция отразилась на сердце бегунов.

В эксперименте приняло участие более 160 мужчин из разных групп: бегуны на длинные дистанции, малоподвижные люди, лайнмены (игроки в американском футболе) и индейцы из племени тараумара, которые известны своими выдающимися способностями в беге на длинные дистанции.

У добровольцев провели обследования сердца. Также для научного эксперимента ученые посмотрели на сердца 43 взрослых шимпанзе мужского пола. На снимках ученые сравнивали самую толстостенную из четырех камер сердца — левый желудочек.

Оказалось, что у бегунов на длинные дистанции и индейцев были самые длинные желудочки с тонкими стенками. Эта особенность помогает им перекачивать большие объемы крови в течение длительного времени, что и делает их более выносливыми, — пояснили исследователи.

Игроки американского футбола, натренированные на выполнение коротких, но интенсивных упражнений, оказались обладателями коротких и широких желудочков с более толстыми стенками.

Это объясняется тем, что во время резких и коротких нагрузок артериальное давление быстро растет, поэтому организму нужно как-то защищаться. Так эволюция сделала небольшие по объему, но прочные камеры сердца.

А теперь самое интересное: лежебоки имеют точно такие же желудочки с толстыми стенками, как и футболисты. Получается, что для трансформации не нужно выполнять интенсивные физические нагрузки, так как лежание на диване приводит к точно таким же результатам.