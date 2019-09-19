найти ×
   
  • USD -0.21
    64.22
  • EUR -0.30
    70.94
СохранитьСохранено0
×

001594

Здоровье сердец футболистов и лежебок оказалось одинаковым

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, как сердца разных людей реагируют на физические нагрузки, например, бег на длинные дистанции.

Ученые рассказали, что человек — это очень выносливое существо, которое может преодолевать большие расстояния, равномерно расходуя свою энергию. Никто из семейства приматов на такое не способен. Например, млекопитающие могут бежать галопом около 10−15 минут, а человек — несколько часов.

Антропологи говорят, что гоминиды стали отличными бегунами около двух миллионов лет назад. В новом исследовании специалисты решили выяснить, как эволюция отразилась на сердце бегунов.

В эксперименте приняло участие более 160 мужчин из разных групп: бегуны на длинные дистанции, малоподвижные люди, лайнмены (игроки в американском футболе) и индейцы из племени тараумара, которые известны своими выдающимися способностями в беге на длинные дистанции.

У добровольцев провели обследования сердца. Также для научного эксперимента ученые посмотрели на сердца 43 взрослых шимпанзе мужского пола. На снимках ученые сравнивали самую толстостенную из четырех камер сердца — левый желудочек.

Оказалось, что у бегунов на длинные дистанции и индейцев были самые длинные желудочки с тонкими стенками. Эта особенность помогает им перекачивать большие объемы крови в течение длительного времени, что и делает их более выносливыми, — пояснили исследователи.

Игроки американского футбола, натренированные на выполнение коротких, но интенсивных упражнений, оказались обладателями коротких и широких желудочков с более толстыми стенками.

Это объясняется тем, что во время резких и коротких нагрузок артериальное давление быстро растет, поэтому организму нужно как-то защищаться. Так эволюция сделала небольшие по объему, но прочные камеры сердца.

А теперь самое интересное: лежебоки имеют точно такие же желудочки с толстыми стенками, как и футболисты. Получается, что для трансформации не нужно выполнять интенсивные физические нагрузки, так как лежание на диване приводит к точно таким же результатам.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12025884читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4126607читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27467496читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

123425035читать позжечитаю позже