Предложена новая гипотеза Ордовикского массового вымирания

Авторы новой статьи на портале ScienceAdvances предложили новую гипотезу о том, как могло произойти массовое вымирание 466 миллионов лет назад. Ученые считают, что между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два крупных астероида, пыль от которых проникла на Землю.

Из-за этого могло произойти крупнейшее в истории Земли похолодание и оледенение. В результате такого катаклизма почти вся планета вымерла.

Напомним, что научное сообщество считает, что на Земле произошло шесть массовых вымираний. Ордовикское вымирание считается вторым по величине — оно произошло примерно около 450−440 миллионов лет назад.

Тогда на планете вымерло почти 85% видов живых организмов: более 60% морских беспозвоночных. Особенно пострадали брахиоподы, двустворчатые моллюски, иглокожие, мшанки и кораллы.

Согласно одной из самых популярных гипотез, похолодание могло произойти из-за движения суперконтинента Гондваны к области южного полюса. Уровень моря резко упал, температура стала снижаться, и организмы не успели адаптироваться к новым условиям.

Авторы нового исследования предположили, что могла быть еще одна причина, по которой большая часть Земли погибла. В ходе своей работы ученые проанализировали породы на юге Швеции и в окрестностях Санкт-Петербурга, сформировавшиеся примерно 470−440 миллионов лет назад.

Анализ пород показал, что в них содержится огромное количество частиц космической пыли, которая в десятки тысяч раз превышала типичные значения для других геологических эпох.

Мы провели лабораторный анализ этих частиц и выяснили, что они, вероятно, принадлежат к L-хондритам, одним из самых распространенных в Солнечной системе каменным метеоритам, — рассказали исследователи.

Эта пыль могла попасть на Землю в результате столкновения крупных космических тел, например метеоритов. Их частица падали на нашу планету на протяжении около двух миллионов лет.